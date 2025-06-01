Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории.

1 июня ЦСКА победил «Ростов» в суперфинале FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 4:3).

Голкипер армейцев отразил один удар в серии пенальти. 39-летний вратарь выиграл 22-й трофей в карьере и стал самым титулованным российским футболистом, обойдя Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова (оба — по 21 трофею).

На счету Акинфеева шесть побед в чемпионате России, восемь выигранных Кубков страны, семь Суперкубков и одна победа в Кубке УЕФА.

Ранее сообщалось, что Акинфеев также стал рекордсменом Кубка России по количеству трофеев.