«Звезда» и «Динамо СПб» победили на старте БЕТСИТИ Кубка России

В матче 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» из Санкт-Петербурга в серии послематчевых 11-метровых победило «Читу» (2:2, пенальти — 11:10).

В матче двух других петербургских клубов «Звезда» победила «Ядро» (2:0).

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Ядро» (Санкт-Петербург) — «Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Ящук, 22 (0:1). Вартанян, 80 (0:2).

14 июля.

«Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «Чита» — 2:2 (1:0). Пенальти — 11:10

Голы: Алферов, 7 (1:0). Нестеров, 59 (1:1). Шиков, 77 (2:1). Нестеров, 79 (2:2).

14 июля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».