Артем Ребров: «Самое яркое событие 2022 года — победа в Кубке России»

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров назвал самые яркие события 2022 года.

«Самое яркое событие 2022 года — победа в Кубке России. Финал стал настоящим триллером и подарил незабываемые эмоции.

Второе — Абаскаль. Многие не понимали, кто приедет тренировать команду. Гильермо в очередной раз доказал каждому: не стоит делать поспешные выводы. Молодой, уверенный в себе и каждом члене команды.

Третье — Матч легенд. Больше года не выходя на поле родной арены, было здорово вновь почувствовать силу и дух трибуны за спиной, которая помогла «тряхнуть стариной» и обыграть принципиального соперника вместе с кумирами моего детства», — написал Ребров в Telegram-канале.