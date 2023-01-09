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Артем Ребров: «Самое яркое событие 2022 года — победа в Кубке России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров назвал самые яркие события 2022 года.

«Самое яркое событие 2022 года — победа в Кубке России. Финал стал настоящим триллером и подарил незабываемые эмоции.

Второе — Абаскаль. Многие не понимали, кто приедет тренировать команду. Гильермо в очередной раз доказал каждому: не стоит делать поспешные выводы. Молодой, уверенный в себе и каждом члене команды.

Третье — Матч легенд. Больше года не выходя на поле родной арены, было здорово вновь почувствовать силу и дух трибуны за спиной, которая помогла «тряхнуть стариной» и обыграть принципиального соперника вместе с кумирами моего детства», — написал Ребров в Telegram-канале.

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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