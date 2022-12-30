Губерниев назвал финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» главным событием 2022 года

Комментатор Дмитрий Губерниев отметил самые значимые события в российском спорте в 2022 году.

«Если брать футбол, то это — финал кубка России, где сыграли «Спартак» и «Динамо». А что касается Олимпиады, то хорошо выступили лыжники и биатлонисты, также очень неплохое выступление наших фигуристов.

Что стало открытием в этом году? Как можно говорить про открытие, когда мы нигде не выступаем с февраля", — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

«Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в финальном матче московское «Динамо» (2:1).

Сборная России на Олимпиаде в Пекине-2022 завоевала награды в 10 видах спорта и заняла девятое место в общем медальном зачете.