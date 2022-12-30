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Сегодня, 14:26

Губерниев назвал финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» главным событием 2022 года

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев отметил самые значимые события в российском спорте в 2022 году.

«Если брать футбол, то это — финал кубка России, где сыграли «Спартак» и «Динамо». А что касается Олимпиады, то хорошо выступили лыжники и биатлонисты, также очень неплохое выступление наших фигуристов.

Что стало открытием в этом году? Как можно говорить про открытие, когда мы нигде не выступаем с февраля", — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

«Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу, обыграв в финальном матче московское «Динамо» (2:1).

Сборная России на Олимпиаде в Пекине-2022 завоевала награды в 10 видах спорта и заняла девятое место в общем медальном зачете.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-schitaet-final-kubka-rossii-mezhdu-spartakom-i-dinamo-glavnym-sobytiem-v-2022-godu-217220/
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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