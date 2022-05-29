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Ари: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России по футболу очень важна для «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Победа в БЕТСИТИ Кубке России по футболу очень важна для московского «Спартака», так как клуб давно не завоевывал трофеи. Такое мнение высказал бывший нападающий красно-белых Ари.

«Для «Спартака» любой трофей важен, потому что это клуб с большой историей, хорошим стадионом и многочисленными фанатами, — сказал Ари ТАСС. — «Спартак» давно не завоевал титулы, поэтому эта победа очень важная, тем более выиграть в дерби очень хорошо. Поздравляю «Спартак»!

29 мая «Спартак» победил московское «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России.

«Спартак» до этого в последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотива» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.

Источник: https://tass.ru/sport/14763947
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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