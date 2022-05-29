Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:35

Степашин подвел поражения «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Проигравших сегодня не было, это был праздник. Или без горечи не обошлось?

— Что значит горечи? Я же за «Динамо» и в «Динамо», что называется. Могли, если бы Фомин... Фомин первый раз промазал пенальти за всю свою историю. Бывает так в жизни. В свое время Бекхэм не забил пенальти на чемпионате мира... С другой стороны, мы рядом с Сергеем Лавровым сидели, моим товарищем, другом. Я же понимаю, что сейчас сложнее всех, наверное, ему и Сергею Шойгу. Думаю: господи, пускай хоть он порадуется, немножко душой отдохнет. Так оно и получилось.

Я не думаю, что динамовцы меня похвалят за то, что я сейчас говорю, но человеку сделали маленький подарок. А игра получилась. Первый тайм за «Спартаком», второй за «Динамо». Был Кубок, была борьба, не стыдно. А за динамовцев спасибо Шварцу, спасибо тем ребятам, кто играл. Был очень неплохой сезон. Напомню, нам в следующем году 100 лет. «Спартак» в свои 100 лет взял Кубок. Ну что, мы в свой юбилей тоже должны что-то взять, — цитирует Степашина «КП».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-sergej-lavrov-blestyashhij-bolelshhik-znaet-vseh-futbolistov-spartaka-pust-on-dushoj-otdohnet/
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Степашин
2
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Динамо» сделало предложение Николичу
Каррера поздравил «Спартак» с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России
Ари: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России по футболу очень важна для «Спартака»
Семшов считает, что Шварц не остался бы в «Динамо» даже в случае победы в Кубке России
«Торпедо» поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
Павлюченко поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ари: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России по футболу очень важна для «Спартака»

Каррера поздравил «Спартак» с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости