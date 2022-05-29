Степашин подвел поражения «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Проигравших сегодня не было, это был праздник. Или без горечи не обошлось?

— Что значит горечи? Я же за «Динамо» и в «Динамо», что называется. Могли, если бы Фомин... Фомин первый раз промазал пенальти за всю свою историю. Бывает так в жизни. В свое время Бекхэм не забил пенальти на чемпионате мира... С другой стороны, мы рядом с Сергеем Лавровым сидели, моим товарищем, другом. Я же понимаю, что сейчас сложнее всех, наверное, ему и Сергею Шойгу. Думаю: господи, пускай хоть он порадуется, немножко душой отдохнет. Так оно и получилось.

Я не думаю, что динамовцы меня похвалят за то, что я сейчас говорю, но человеку сделали маленький подарок. А игра получилась. Первый тайм за «Спартаком», второй за «Динамо». Был Кубок, была борьба, не стыдно. А за динамовцев спасибо Шварцу, спасибо тем ребятам, кто играл. Был очень неплохой сезон. Напомню, нам в следующем году 100 лет. «Спартак» в свои 100 лет взял Кубок. Ну что, мы в свой юбилей тоже должны что-то взять, — цитирует Степашина «КП».