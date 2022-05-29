«Торпедо» поздравил «Спартак» с победой в БЕТСИТИ Кубке России

«Торпедо» поздравил «Спартак» с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

Красно-белые завоевали Кубок России в четвертый раз в истории, ранее клуб становился обладателем трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

«Торпедо» выигрывал Кубок России 1 раз. Также клуб шесть раз побеждал в Кубке СССР.