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Сегодня, 17:19

Анохин рассказал об изменениях в формате FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин рассказал, как изменится формат Кубка России в следующем сезоне.

«На данный момент я уже ребятам говорил, что один матч в следующем сезоне уберем. Это матч между проигравшим в финале Пути РПЛ и победителя Пути регионов. В этом году играли «Краснодар» и «Урал». Этого матча в следующем году не будет. Но взамен мы попросили у клубов, чтобы они дали своих лучших игроков на Матч Звезд в конце года. Надеюсь, Российский футбольный союз внесет это в регламент», — приводит слова Анохина «РБ Спорт».

Победителем последнего розыгрыша FONBET Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/odin-match-v-sleduyushhem-sezone-uberem-anohin-rasskazal-ob-izmeneniyah-v-formate-kubka-rossii/
Футбол
Кубок России
Сергей Анохин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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