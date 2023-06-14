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Агкацев: «Перед серией пенальти Сафонов мне помогал вспоминать, кто из игроков ЦСКА куда бьет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что Матвей Сафонов помогал ему перед серией пенальти в суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА.

«О том, что буду играть в Суперфинале, узнал в начале недельного цикла подготовки к матчу, то есть почти за неделю до встречи с ЦСКА. Так что внутри команды в этом плане не было никакой интриги. Тренерский штаб заранее определился, и мы спокойно готовились. До этого тоже не особо задумывался над этим. Просто ждал решения тренера. Когда узнал, что буду играть, конечно, обрадовался. Но хочу сказать, что Матвей помогал мне готовиться к этой игре. Мы вместе готовились. И у нас хорошие взаимоотношения.

Перед серией пенальти он мне помогал вспоминать, кто из игроков ЦСКА куда бьет. Два человека пробили не по моему сценарию — Чалов и Заболотный», — цитируют «Известия» Агкацева.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://iz.ru/1527751/aleksei-fomin/v-serii-penalti-ne-po-moemu-stcenariiu-bili-tolko-chalov-i-zabolotnyi
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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