Тихонов — о жеребьевке Кубка России: «Никакой принципиальности в противостоянии «Спартака» с «Динамо» нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сопернике красно-белых на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 — «Динамо».

«У «Спартака», судя по календарю, отличный старт чемпионата, плюс четыре игры, которые они могут выиграть в кубке. Я думаю, никакой принципиальности в игре с «Динамо» нет. Все зависит от того, как команды начнут чемпионат. Для «Спартака» любая игра принципиальная. Ну, играли они в финале, дальше что? «Спартак» занял третье место, а «Динамо» какое там?» — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» сыграет в группе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

(Сергей Жуков)