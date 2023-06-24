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Сегодня, 19:42

Тихонов — о жеребьевке Кубка России: «Никакой принципиальности в противостоянии «Спартака» с «Динамо» нет»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сопернике красно-белых на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 — «Динамо».

«У «Спартака», судя по календарю, отличный старт чемпионата, плюс четыре игры, которые они могут выиграть в кубке. Я думаю, никакой принципиальности в игре с «Динамо» нет. Все зависит от того, как команды начнут чемпионат. Для «Спартака» любая игра принципиальная. Ну, играли они в финале, дальше что? «Спартак» занял третье место, а «Динамо» какое там?» — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» сыграет в группе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

(Сергей Жуков)

Кубок России. Результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и «Динамо», «Зенит» — с «Балтикой»

Андрей Тихонов
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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