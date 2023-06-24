Главный тренер «Ахмата» Ташуев — о жеребьевке Кубка России: «Будем стараться обыграть любого»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.

«Хорошая группа. Одна команда сильная, в прошлом году это было «Динамо», сейчас «Зенит». Будет ли давать уверенность победа над «Зенитом» в прошлом году? Нет. Будем стараться обыграть любого, хоть это «Зенит» или другие две команды. Ясно, что это самый сильный соперник. Но мы профессионалы, будем готовиться к играм», — сказал Ташуев «СЭ».

«Ахмат» сыграет в группе с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».