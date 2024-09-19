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Сегодня, 23:03

Жуков о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Николсон оказывается еще в составе, даже забивает»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Крыльями Советов» (4:1).

«Результат отличный, «Спартак продемонстрировал глубину состава, конкуренция в команде высокая, это приятно. Абена в обороне неплохо смотрелся, быстрый и цепкий защитник. Мартинес хорошо сыграл, да, все игроки понравились в матче против «Крыльев Советов». Николсон оказывается еще в составе, даже забивает», — сказал Жуков «СЭ».

После этой игры «Крылья Советов» вылетели из Кубка России. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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