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Химки — Локомотив: видеообзор матча Кубка России

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«Локомотив» одержал разгромную победу над «Химками» в матче 4-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET Кубка России.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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