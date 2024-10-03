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Мостовой: «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:2) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я ожидал, что будет много голов. И те, и другие допускают ошибки, турнирных задач нет. Но динамовцы сами виноваты, что отдали победу. В очередной раз причем сами себе привезли голы. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, «Спартак» неудобный соперник для «Динамо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» с 11 очками возглавляет группа А в Кубке России. «Динамо» набрало восемь очков и располагается на второй строчке.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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