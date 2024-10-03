Белоус: «Рано или поздно Личка станет играть прагматичнее»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Спартака» над «Динамо» (3:2) в матче FONBET Кубка России.

— Закономерен ли результат?

— Считаю, игра была ничейная. Но кто сказал, что футбол всегда справедлив? Об этом речи здесь и не идет. Если в матче этих команд в РПЛ Тюкавин на последних секундах спас «Динамо» от поражения, то вчера Виллиан Жозе нашел какую-то брешь в «стенке» бело-голубых. Она как-то странно себя повела. В итоге — волевая победа.

— Вам не кажется, что Личка довольно прохладно относится к Кубку России?

— Считаю, тут нужно говорить не только о Личке, но и о других тренерах. Из-за нынешней формулы турнира все понимают, что это пока не последняя игра, что еще будет плей-офф. Поэтому новая формула Кубка и вызывает порой нарекания. Во-вторых, нужно учитывать довольно плотный график. Тренеры не всегда выставляют в Кубке оптимальный состав. Тот же Тюкавин остался в запасе. Однако, повторюсь, не стоит в данном контексте за пример брать только команду Лички. А посмотрите на «Краснодар», который провалился и крупно проиграл вчера «Ахмату». Тренеры держат в голове, что в дальнейшем будут еще матчи, возможно, даже и в пути регионов. Все это, конечно, накладывает отпечаток на отношение к играм в группе.

— А правы ли те, кто утверждает, что «Динамо» при Личке не хватает прагматизма, что команда не может «закрывать» игру, ведя в счете?

— Личка всегда говорит своим футболистам: получайте удовольствие. Но рано или поздно какие-то перемены в его тренерской философии должны произойти. На первый план выйдет результат. Ведь чего не хватило «Динамо» в прошлом сезоне для чемпионства? Всего одного забитого гола! Не хватило прагматизма. Команда должна еще заматереть. Тюкавина пока не могу назвать лидером бело-голубых. Да, он ярко играл в прошлом сезоне, много забивал, но большим авторитетом в команде не был, не вел партнеров за собой. Да, у него есть ценные качества. Но этого мало. Надо еще ментально заматереть, чтобы все выгрызать! Но тут многое идет и от тренера.

Возьмем Мусаева в «Краснодаре». Честно говоря, я в него не особо верил. А он нашел подход к сильным футболистам, и сейчас мы смотрим на игру «быков» в РПЛ с интересом и удовольствием.

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 6 октября на «ВТБ Арене».