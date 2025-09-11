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Медведев: «Пара ребят из «Амкала» могла бы выступать в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев, который сыграл за «Амкал» в FONBET Кубке России, назвал боевым матч против «Салюта».

Игра 3-го раунда Пути регионов завершилась со счетом 2:1 в пользу медийной команды. 70-летний Медведев провел на поле 23 минуты и стал самым возрастным игроком в истории турнира.

«Боевой матч. Заслуженная победа «Амкала». Играли разнообразнее и интереснее. Пара ребят из «Амкала» могла бы выступать в РПЛ. При этом «Салют» — очень сильная команда. Завершу ли я карьеру? Куда же теперь завершать? Надо теперь мировой рекорд побить. Осталось 3,5 года поиграть. Я точно на этом не успокоюсь. Если тренер вызовет на следующий матч, останусь», — сказал Медведев.

«Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России и сыграет с московским «Велесом».

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Кубок России
ФК Амкал
Александр Медведев (руководитель)
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