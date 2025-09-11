Смолов в стартовом составе Broke Boys на матч с «Сатурном» в Кубке России, Ари — в запасе
Медийный клуб Broke Boys объявил стартовый состав на игру против «Сатурна» в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
C первых минут за медиакоманду сыграет экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов, который отметился голом в матче предыдущего раунда против курского «Авангарда» (2:1).
Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари также попал в заявку на игру. Он начнет матч в запасе.
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12 сен 15:20
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