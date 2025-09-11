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Смолов в стартовом составе Broke Boys на матч с «Сатурном» в Кубке России, Ари — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Медийный клуб Broke Boys объявил стартовый состав на игру против «Сатурна» в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

C первых минут за медиакоманду сыграет экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов, который отметился голом в матче предыдущего раунда против курского «Авангарда» (2:1).

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари также попал в заявку на игру. Он начнет матч в запасе.

Ари.Ари вернулся в футбол. Перешел в «Броук Бойз» к Смолову и будет играть в Кубке России
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 19:30. Леон Арена (Раменское)
Леон Сатурн
0:2
Broke Boys

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Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Сатурн
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