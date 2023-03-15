«Ахмат» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

15 марта в Грозном «Ахмат» примет «Краснодар» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 14.55 (мск).

Ранее «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ Кубка страны, уступив по сумме двух матчей ЦСКА (общий счет — 1:3). «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов победил «Уфу» (2:1).