Альба: «Вмешательство ВАР никак не повлияло на игру «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал влияние вмешательства ВАР на игру команды в матче суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4).

— Почему так рано заменили Голенкова и выпустили Сутормина на несвойственную позицию?

— Сутормин уже играл там, тренировался на этой позиции. А Голенков просто устал.

— Ваше мнение о ВАР на игре?

— Я думаю, что ВАР никак не повлиял на игру. Моя команда играла одинаково — что до вмешательства ВАР, что после него.

— Было ли вам волнительно после пропущенного, пусть и отмененного гола?

— Нет. Считаю, мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. В том числе Ятимов — дальнейшую игру провел хорошо, включая серию пенальти.

— Нет ощущения, что вы попали в сказку с несчастливым концом?

— Конечно, назвать произошедшее счастьем нельзя. Но мы настроены работать в будущем и сделать эту сказку счастливой.

— Что сейчас происходит в раздевалке?

— Не вечеринка.

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.