Альба отреагировал на посещаемость матча «Ростова» с ЦСКА в суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал посещаемость матча против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

Ранее РФС сообщал, что игру посетили более 57 тысяч зрителей.

— По болельщикам: это самый массовый выезд «Ростова»?

— Думаю, да. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Очень жаль, что не удалось их сегодня порадовать.

— Комличенко только что объявил об уходе. Что можете сказать по этому поводу?

— Никак не могу это прокомментировать.

— Даты сборов известны?

— 23 июня. Сборы пройдут в Ростове-на-Дону.