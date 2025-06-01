Альба отреагировал на посещаемость матча «Ростова» с ЦСКА в суперфинале Кубка России
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал посещаемость матча против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.
Ранее РФС сообщал, что игру посетили более 57 тысяч зрителей.
— По болельщикам: это самый массовый выезд «Ростова»?
— Думаю, да. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Очень жаль, что не удалось их сегодня порадовать.
— Комличенко только что объявил об уходе. Что можете сказать по этому поводу?
— Никак не могу это прокомментировать.
— Даты сборов известны?
— 23 июня. Сборы пройдут в Ростове-на-Дону.
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12 сен 15:20
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