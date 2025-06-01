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1 июня 2025, 21:05

Тренер «Ростова» Джонатан Альба: комментарий о поражении от ЦСКА в суперфинале Кубка России

Артем Белинин
Корреспондент

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил поражение команды от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Что не получилось? Почему не смогли забить?

— Хочу сказать, что наши игроки выложились на максимум. Не позволяли сопернику сделать многое. Но и у нас самих тоже получалось не все. В первом тайме кое-что проходило, однако во втором тайме появилась усталость. Моментов стало еще меньше. Что касается пенальти... Это не наше решение. Мы не хотели, чтобы игра закончилась серией пенальти.

— Жалеете, что доверили пробить в серии Байрамяну и Сутормину?

— Это было решение тренерского штаба. Всю ситуацию мы обсудим с игроками.

— На пенальти вышли только опытные игроки. Это запланировано?

— Так получилось. Мы советовались с игроками. Кто-то сказал, что не может бить, кто-то попросился попозже. Так и решили.

— Ятимов готовился к серии пенальти?

— Да, он с Виталием Кафановым очень хорошо готовился.

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Джонатан Альба
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