Тренер «Ростова» Джонатан Альба: комментарий о поражении от ЦСКА в суперфинале Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил поражение команды от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Что не получилось? Почему не смогли забить?

— Хочу сказать, что наши игроки выложились на максимум. Не позволяли сопернику сделать многое. Но и у нас самих тоже получалось не все. В первом тайме кое-что проходило, однако во втором тайме появилась усталость. Моментов стало еще меньше. Что касается пенальти... Это не наше решение. Мы не хотели, чтобы игра закончилась серией пенальти.

— Жалеете, что доверили пробить в серии Байрамяну и Сутормину?

— Это было решение тренерского штаба. Всю ситуацию мы обсудим с игроками.

— На пенальти вышли только опытные игроки. Это запланировано?

— Так получилось. Мы советовались с игроками. Кто-то сказал, что не может бить, кто-то попросился попозже. Так и решили.

— Ятимов готовился к серии пенальти?

— Да, он с Виталием Кафановым очень хорошо готовился.