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«Алания» пошутила о поражениях со счетом 2:5 в один день с «Динамо» перед кубковым полуфиналом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Футболисты «Динамо».
Фото ФК «Динамо»
«Алания» — «Динамо».
Фото Соцсети ФК «Алания»
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Пресс-служба «Алании» прокомментировала результаты матча 36-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Нефтехимиком» (2:5) и встречи 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Динамо» (5:2).

«Когда оба соперника ответственно готовятся к БЕТСИТИ Кубку России», — говорится в публикации на странице владикавказского клуба в соцсети.

"Алания" — "Динамо". Фото ФК "Алания", Twitter
«Алания» — «Динамо».
ФК «Алания», Фото Twitter

10 мая «Алания» сыграет с «Динамо» в игре 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В другом полуфинале «Спартак» 11 мая встретится с «Енисеем».

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БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФНЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нефтехимик
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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«Динамо» и «Алания» в один день проиграли матчи со счетом 2:5 перед встречей в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
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