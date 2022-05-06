«Алания» пошутила о поражениях со счетом 2:5 в один день с «Динамо» перед кубковым полуфиналом
Пресс-служба «Алании» прокомментировала результаты матча 36-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Нефтехимиком» (2:5) и встречи 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Динамо» (5:2).
«Когда оба соперника ответственно готовятся к БЕТСИТИ Кубку России», — говорится в публикации на странице владикавказского клуба в соцсети.
«Алания» — «Динамо».
ФК «Алания», Фото Twitter
10 мая «Алания» сыграет с «Динамо» в игре 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В другом полуфинале «Спартак» 11 мая встретится с «Енисеем».
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