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Сегодня, 20:08

Акинфеев провел 350-й «сухой» матч в своей карьере

Виталий Косик
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА со счетом 3:0 победил «Краснодар» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Ворота армейцев защищал голкипер Игорь Акинфеев, который не пропустил ни одного мяча в этой встрече. Этот матч стал для него 350-м «сухим» в карьере.

После игры команда поздравила россиянина с выдающимся достижением.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11796
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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