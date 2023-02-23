Акинфеев провел 350-й «сухой» матч в своей карьере

ЦСКА со счетом 3:0 победил «Краснодар» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Ворота армейцев защищал голкипер Игорь Акинфеев, который не пропустил ни одного мяча в этой встрече. Этот матч стал для него 350-м «сухим» в карьере.

После игры команда поздравила россиянина с выдающимся достижением.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.