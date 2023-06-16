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Ахметов — о поражении в суперфинале FONBET Кубка России: «Расстройство и опустошение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал, какие эмоции испытал после поражения от ЦСКА (1:1, пенальти 5:6) в суперфинале Кубка России.

«Конечно, расстройство и опустошение. Как и вся команда. Ничего больше не было. Самые негативные эмоции. Но это опыт. Надо принять его и работать еще усердней, чтобы в следующем году снова оказаться в суперфинале и выиграть его. На все воля Всевышнего. Только он знает, что для нас лучше, а что нет. Надо воспринимать это как опыт, урок и идти дальше», — цитирует Ахметова IZ.ru.

В случае победы над ЦСКА, «Краснодар» мог завоевать первый трофей за всю историю команды.

Источник: https://iz.ru/1529884/aleksei-fomin/khotim-byt-v-troike-prizerov-rpl-i-superfinale-kubka
Ильзат Ахметов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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