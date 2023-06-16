Игнатьев оценил новый формат FONBET Кубка России

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев высказался о формате FONBET Кубка России в прошедшем сезоне.

«Я за более внятный формат проведения Кубка России. А в новом регламенте было не очень понятно, кто вылетает, а кто куда выходит. Кубок — это дуэль, когда игры проходят на вылет и без второго шанса. Поэтому предпочтителен старый формат Кубка России — он более понятен. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, можно корректировать новый формат и посмотреть, как это будет выглядеть. Однако идея Кубка должны быть конкретной — я выхожу сегодня или никогда», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Кубок России впервые был разделен на Путь регионов и Путь РПЛ. Победителем турнира стал ЦСКА. В суперфинале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).