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Кубок России

16 июня, 23:53

Игнатьев оценил новый формат FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев высказался о формате FONBET Кубка России в прошедшем сезоне.

«Я за более внятный формат проведения Кубка России. А в новом регламенте было не очень понятно, кто вылетает, а кто куда выходит. Кубок — это дуэль, когда игры проходят на вылет и без второго шанса. Поэтому предпочтителен старый формат Кубка России — он более понятен. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, можно корректировать новый формат и посмотреть, как это будет выглядеть. Однако идея Кубка должны быть конкретной — я выхожу сегодня или никогда», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Кубок России впервые был разделен на Путь регионов и Путь РПЛ. Победителем турнира стал ЦСКА. В суперфинале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5140765-eks-trener-sbornoj-rossii-ignatev-ya-za-bolee-vnyatnyj-format-kubka-rossii.html
Футбол
Кубок России
Борис Игнатьев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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