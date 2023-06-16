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Сегодня, 14:33

Червиченко заявил, что ему очень понравился новый формат FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о формате FONBET Кубка России.

«Новый формат очень понравился. Очень понравилось, с какой отдачей и желанием играют команды. Команды из Первой лиги пробивались высоко. Все хорошо. Но большой идиотизм в виде отмененного в финале дополнительного времени — это очень странно. Все пришедшие 50 тысяч зрителей рассчитывали и хотели бы посмотреть дополнительное время, а потом серию пенальти. Не знаю, чем не приглянулись организаторам эти лишние полчаса, в которые люди могли бы насладиться футболом. Но это все от дурости, потому что ее в нашем футболе присутствует очень много. Звукорежиссеру финала следует сходить к оториноларингологу, потому что у человека явно что-то со слухом. Орало так... Ладно, когда орет музыка, но еще и диктор орал так, что хотелось уши закрыть. Было очень некомфортно слушать эти вопли и завывания», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5140445-chervichenko-o-kubke-aromatnaya-bochka-myoda-no-obyazatelno-kto-to-podbezhit-s-lozhkoj-derma.html
Футбол
Кубок России
Андрей Червиченко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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