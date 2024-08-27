Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:22

«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ахмат» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Гандри, Шатара, Уциев, Тодорович, Камилов, Швец, Мауро Луна, Кардосо, Садулаев.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового матча между грозненской командой и армейцами.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
Международный день бокса отметят 27 августа
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Акрон» — «Зенит»: Караваев и Артур сыграют с первых минут
«Ахмат» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Акрон» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Матчи «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в Кубке России. Онлайн-трансляция
«Ахмат» — ЦСКА: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России
«Акрон» — «Зенит»: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Акрон» — «Зенит»: Караваев и Артур сыграют с первых минут
Новости
RSS RSS
Все новости