«Акрон» — «Зенит»: Караваев и Артур сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Зенитом» в третьем туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«Акрон»: Васютин, Баранов, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

Запасные: Волков, Эсковаль, Витор, Димоски, Москвичев, Кузьмин, Болдырев, Лончар, Дмитриев, Тимошенко, Грибов, Бакаев.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Чистяков, Сантос, Бардачев, Ахметов, Клаудиньо, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Зенит».