Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:15

«Ахмат» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ахмат» сыграет с ЦСКА в Кубке России 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рифат Жемалетдинов (ПФК ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ахмат» сыграет с ЦСКА в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Ахмат» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Грозненский клуб набрал 3 очка и занимает второе место в группе С. Армейцы с 2 баллами идут на третьей строчке квартета.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
27 авг, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Акрон» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Матчи «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в Кубке России. Онлайн-трансляция
«Ахмат» — ЦСКА: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России
«Акрон» — «Зенит»: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России
«Факел» — «Рубин»: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости