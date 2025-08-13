Футбол
13 августа, 17:50

Агент Самошникова объяснил, почему защитник не сыграет против «Балтики»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причине отсутствия футболиста в заявке команды на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики».

«Это решение тренерского штаба. Илья здоров, но тренерскому штабу виднее», — сказал Бабырь «СЭ».

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что игрок отсутствует в заявке по медицинским показаниям.

27-летний футболист получил повреждение в матче Кубка страны против ЦСКА (1:2), который прошел 30 июля. Он пропустил игры с «Пари НН» (3:2) и «Спартаком» (4:2) в РПЛ. Ранее «СЭ» сообщил, что Самошников тренируется по индивидуальной программе.

