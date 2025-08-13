Газизов о победе над «Спартаком»: «У меня не было никакой принципиальности»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил победу над «Спартаком» (1:1, пенальти — 4:3) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вечер провели как обычно. Для нас это победа в очередном матче Кубка. Спасибо болельщикам. Вчера порадовались, но сегодня уже приступаем к работе. У меня никакой принципиальности в этой игре не было», — сказал Газизов «СЭ».

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.