Барко сделает татуировку в честь победы в Кубке России со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сделает татуировку в честь победы в FONBET Кубке России.

«Да, я обещал, что это сделаю, набью тату с кубком. Вы знаете, что у меня есть тату с трофеем, когда я играл в Аргентине», — цитирует футболиста ТАСС.

На счету 27-летнего аргентинца 8 матчей в Кубке России, в которых он отдал 2 результативные передачи.

В суперфинале турнира красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).