Абаскаль назвал позитивные моменты в игре «Спартака» после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о позитивных моментах в игре команды после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Можете отметить что-то позитивное в игре?

— Конечно. Первый тайм команда провела отлично. Болельщики гнали нас вперед, игроки шли в единоборства, было желание. Но мы не можем позволять себе играть два разных тайма: черное и белое, день и ночь. Должна быть злость. За результатом стоит большая работа. Почему не все в футболе ценится? Потому что есть люди, которые работают каждый день, понимая, что не сыграют ни минуты. И они не сдаются — тренируются каждый день. Не обижаются, не строят никаких лиц. Именно так заслуживается место на поле, место в составе. Именно это ценится в футболе. Так что плюсы в этом матче были, но были и отрицательные моменты.

— В прошлом сезоне после зимней паузы команда играла хуже, чем до нее. Сейчас мы видим то же самое. Почему такое снова происходит?

— В футболе такие сравнения не работают. Раньше и теперь — разные вещи, — сказал Абаскаль.

Ответная игра команд пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля. Начало — в 20.00 мск.