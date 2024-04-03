Денисов назвал причину поражения «Спартака» в матче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о поражении красно-белых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 против «Зенита» (1:2).

«Попытались прессинговать во втором тайме. Не получилось. Угальде адаптировался, хорошо себя проявляет. Поздравляю его с первым голом. Хотелось бы, чтобы он больше забивал. Одна победа после зимней паузы во всех турнирах — это, естественно, плохо. Постараемся исправить ситуацию», — сказал Денисов.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.