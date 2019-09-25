«А тутти! Аванти!» Теперь и в Челнах

Болельщики «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» скандируют кричалку в честь бывшего главного тренера Массимо Карреры: «A tutti! Avanti! Массимо Каррера!».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству, первому с 2001 года. Ранее фанаты уже неоднократно скандировали его фамилию после увольнения.

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»