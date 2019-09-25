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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«А тутти! Аванти!» Теперь и в Челнах

18:42

Болельщики «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» скандируют кричалку в честь бывшего главного тренера Массимо Карреры: «A tutti! Avanti! Массимо Каррера!».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству, первому с 2001 года. Ранее фанаты уже неоднократно скандировали его фамилию после увольнения.

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»

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