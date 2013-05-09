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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Халк не ломал дверь в судейскую

9 мая 2013, 00:01
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Пресс-служба "Зенита" поспешила опровергнуть появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что форвард питерцев Халк после поединка с "Анжи" (0:1) в рамках полуфинала Кубка России слома дверь в судейскую, опубликовав фото этой самой двери, на которой нет никаких признаков разрушения. В судейском протоколе также нет никаких записей о событиях, произошедших уже после матча. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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