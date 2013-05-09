Халк не ломал дверь в судейскую

Пресс-служба "Зенита" поспешила опровергнуть появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что форвард питерцев Халк после поединка с "Анжи" (0:1) в рамках полуфинала Кубка России слома дверь в судейскую, опубликовав фото этой самой двери, на которой нет никаких признаков разрушения. В судейском протоколе также нет никаких записей о событиях, произошедших уже после матча. (Сергей ЦИММЕРМАН)