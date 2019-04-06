Олег Кононов: "При 0:2 нам не хватило морально-волевых сил. Понимаете?"

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

– Хороший первый тайм с нашим преимуществом в голевых моментах. Плохо вошли во второй тайм, пропустили два гола, и стало тяжелее. ЦСКА откатился и далее играл на контратаках... Селихов получил травму, и мне было непросто из-за того, что не мог усилить игру за счет дополнительной замены, - сказал Кононов на пресс-конференции.

– "Уфа" отыгралась с ЦСКА с 0:2, а вы – нет. Почему?

– Когда команда пропускает первый гол, второй появляется нервозность. Другое дело, что не хватило морально-волевых сил при счете 0:2. Понимаете? При любом счете нужно бороться за победу. А этого нам не хватало сегодня. Я конкретно про этот момент говорю. А в первом тайме мы бились.

– Сегодня не пожалели, что отпустили из команды Самедова, Ананидзе….

– Абсолютно не жалею. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр