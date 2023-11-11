«Зениту» пора возвращаться на вершину. Матч с «Краснодаром» — идеальный момент
Загадка: определите, что означает эта последовательность чисел — 0, 8, 6, 2, 4, 14. Задумались? Все просто: именно столько туров в каждом из сезонов при Сергее Семаке «Зенит» находился ниже первого места. За пять полноценных чемпионатов сине-бело-голубые обжили вершину турнирной таблицы и привыкли смотреть на всех свысока. Этот сезон — аномальный: близится конец первого круга, а команда Семака еще ни разу не посидела на троне.
Да, петербуржцы неоднократно были близки к первому месту, но «чуть-чуть» не считается. Все это время «Зенит» ходит в претендентах на лидерство и у него точно затекла шея от постоянного взгляда наверх. Однако сейчас невская команда готова взобраться на привычную позицию. Обстановка — более чем подходящая, ведь календарь поставил матч «Зенита» с «Краснодаром»аккурат на финальный тур круга.
Ситуация вдвойне непривычна: когда последний раз в Санкт-Петербург приезжал лидер премьер-лиги? Именно в качестве гостя, замечу. А «Краснодар» едет к сине-бело-голубым как раз в этом ранге, но, что парадоксально, не в статусе фаворита.
Для кубанцев матч с «Зенитом» будет невероятно тяжелым по всем параметрам: начиная от расстояния и заканчивая уровнем противника. Очевидно, что выезд в Санкт-Петербург — один из самых сложных для них с точки зрения логистики, а к концу года «быкам», нет сомнений, уже осточертели поезда и автобусы. Они, конечно, не подают виду, чтозаслуживает уважения. Но скидку на это делать никто не станет.
«Зенит» сейчас не просто сильный, а голодный, здоровый и мотивированный. А это для «Краснодара» страшнее всего. Очковые потери сине-бело-голубых на старте чемпионата можно объяснить недостаточным настроем (как на «Оренбург») или кадровыми проблемами (как в игре с «Динамо»), но сейчас все в порядке. Похмелье после завоевания второй звезды прошло, аппетит нагуляли, потерю Малкома забыли, со схемой утвердились, форму лидеры набрали. А тут еще и матч домашний.
Если у «Зенита» шесть побед подряд во всех турнирах, то «Краснодар» в последнее время выглядит не так уверенно. Да, у черно-зеленых тоже почти все здоровы, и физически они готовы к битве за золото. Но готовы ли психологически? Невероятно трудно смириться с тем, что еще месяц назад ты смотрел на действующего чемпиона с высоты семиочкового отрыва, а уже в субботу можешь стать вторым.
Видно, что «Краснодар» уже задергался. После победы над «Крыльями Советов» Владимир Ивич произнес неоднозначную фразу: «Если бы пять месяцев назад вы задали вопрос футбольным людям, верят ли они, что в конце первого круга «Краснодар» будет первым, а «Зенит» вторым, — думаю, никто бы вам не поверил». Этими словами серб бросил тень на потенциал собственного состава, хотя его качество очень даже неплохое. Разве эти слова соответствуют менталитету победителей, о котором любит говорить Ивич? Безусловно, поверить в лидерство «быков» было сложно, но они далеко не новички в РПЛ, чтобы считать их прорыв полноценной сенсацией.
Шансы у «Краснодара», конечно, есть. Прагматичный Ивич переупаковал кубанцев, сделав их менее зрелищными и более осторожными. Для «Зенита» это минус — сине-бело-голубые любят, когда соперник действует открыто, и знает, как этим пользоваться. Не случайно их матчи с «Краснодаром» чаще всего становились хитами, но при этом черно-зеленые за всю историю одержали лишь три победы в очных встречах.
Сейчас голевого парада ожидать трудно. На кону даже не три очка, а важное психологическое преимущество — победа в первом круге. Если «Зенит» выиграет, то надломит «Краснодар», а это точно скажется на чемпионской гонке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3