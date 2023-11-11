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Лучшая атака «Зенита» против лучшей обороны «Краснодара». Первый круг РПЛ заканчивается суперматчем

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты Андрей Мостовой и Сергей Волков
Андрей Мостовой и Сергей Волков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — перед центральным матчем первого круга РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Город-сад Галицкого

Я долго искал простое, но емкое определение, которое объяснит, за что испытываю многолетнюю симпатию к «Краснодару» — вне зависимости от того, кто его тренирует и кто в нем играет. И вычитал его в недавнем большом интервью «СЭ» Владимира Ивича.

«Здоровый клуб», — так сформулировал 46-летний серб ростом 191 сантиметр, возглавляющий «быков» (кстати, побывав в этой стране и соседней Черногории, вообще обратил внимание на то, сколько там высоких людей). И приведший их за десять месяцев работы по крайней мере к матчу за звание чемпиона первого круга, который пройдет на санкт-петербургской «Газпром Арене» в эту субботу.

То, что он, этот клуб, частный, — важный фактор в этом определении, но не главный. Потому что, например, «Чайка» из Песчанокопского, замешанная не в одном скандале, — тоже частная. Как сказал российский футбольный классик: «Ну и?»

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «У Галицкого с «Краснодаром», как пел отец, своя колея, с которой они не свернут!» Интервью Никиты Высоцкого

Владелец «Краснодара» реализовал мечту другого классика, литературного: «Здесь будет город-сад». На пустом месте, с абсолютного нуля, Сергей Галицкий построил футбольный клуб, красавицу академию, удивительный стадион, который, возможно, лучше любого из тех, что принимали ЧМ-2018, разбил вокруг него один из лучших парков России. Наполнил арену болельщиками, которых, например, на последний матч «Краснодара» с «Крыльями Советов» пришло больше тридцати тысяч. И это во времена Fan ID.

Этот клуб за пятнадцать лет существования много чего добился — особенно если брать точку отсчета, — но никогда ничего не выигрывал. Дважды, в том числе уже один раз с Ивичем, доходил до серии пенальти финала Кубка России. Трижды брал бронзу чемпионата. Забирался в 1/8 финала Лиги Европы и был очень близок к четвертьфиналу.

Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Третий «Зенит» Семака

«Здоровому клубу» будет противостоять — нет, не больной. Напротив — очень даже розовощекий, как молодые Андрей Аршавин и братья Березуцкие. Чемпион России пяти последних лет — откуда уж тут нездоровью-то взяться.

Самый богатый, сытый, обладающий несопоставимыми со всеми остальными в России возможностями. Самый на сегодня бразильский, вероятно, во всем мире за пределами Бразилии. «Шахтер» уже остался таким только в памяти — хоть и обыгрывает в Лиге чемпионов «Барселону».

Стремящийся к такому многолетнему тотальному превосходству в своей стране над всеми остальными, какое есть у «Баварии» в Германии, «ПСЖ» во Франции.

Клуб, в котором внезапно всплывают те, кто уходит из других клубов той же страны.

Уехал по семейным обстоятельствам в Бразилию из ЦСКА при действующем контракте Марио Фернандес, а потом раз — и в «Зените».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Убыл из «Локомотива» Вильсон Изидор, сказал, что ноги его в России больше не будет, а потом раз — и в «Зените».

Ушел ранее из «Спартака», не договорившись по условиям нового контракта, Зелимхан Бакаев, а потом раз — и в «Зените». Он уже, правда, не там, а намного восточнее, но какая разница? Был же!

Боюсь, никого не минует чаша сия. На кого упал внимательный взгляд свыше — в «Зенит»! Только в «Зенит»! Ну, а где по финансам лучше-то? Нигде. Вот и идут. Чай не из любви к Ростральным колоннам и Эрмитажу.

Но Сергея Семака все же изрядно недооценивают. Подзабыли, во-первых, как «Зенит» играл при позднем Андре Виллаш-Боаше, а также Мирче Луческу и Роберто Манчини. К хорошему привыкаешь быстро.

А второй веский аргумент предъявил мне недавно экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев, у которого выступал Семак-игрок. Мол, люди, никогда не тренировавшие, не поймут, что это такое — управлять людьми, которые даже в ванной смотрят в зеркало и говорят себе, что они — лучшие. И управление это возможно только в том случае, если они признают, что их тренер еще лучше, чем они. Еще авторитетнее. Иначе — хаос.

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Был у Семака «Зенит» с примами Дзюбой и Азмуном. Был — с Малкомом. Их всех уже и след простыл. А Сергей Богданович со своим вечно невозмутимым выражением лица строит новый «Зенит».

Не все сразу, понятно. Но вот в конце концов нащупал, что с таким составом впереди должны играть двое, пара центрфорвардов Маттео Кассьерра — Иван Сергеев. И в этом случае — шесть матчей, шесть побед.

И вы поверите, что кто-то из них в центральном матче, возможно, всего чемпионата, ну или как минимум первого круга, не выйдет с первых минут? Ну, только если Семак решит немножко погвардиолить, поискать от добра добра. Но на него это совсем не похоже — это вечные новаторы вроде Пепа ищут, что бы такое придумать, а главный тренер «Зенита» стоит двумя (а было бы три или четыре — стоял бы и ими) ногами на земле.

Но ведь Семак за пять лет построил уже третий свой «Зенит» — и как минимум за это заслуживает внимания и уважения. Он не эксплуатирует старые наработки, он создает гибридные схемы, он нажимает на разные кнопки, видя, что предыдущая привела к проигрышам «Динамо», «Локомотиву», «Оренбургу». И вот у него уже четыре победы подряд.

Футболисты Матео Кассьерра и Вячеслав Караваев
Матео Кассьерра и Вячеслав Караваев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Одно и то же всегда надоедает

У «Краснодара» такой серии нет, но к его победам так привыкли, что даже безвыигрышная серия в две игры — ничья в Калининграде и поражение от ЦСКА — рассматривается как кризис. Которым на самом деле и не пахнет, что доказал следующий матч с «Крыльями Советов», выигранный хоть по счету и скромно, но по игре — с большим запасом.

«Зенит» — наиболее титулованная команда в России за последнее десятилетие. «Краснодар» — наряду с «Динамо» — наименее (если считать топ-клубы, на что-либо претендующие).

«Зенит» забил в этом чемпионате России больше всех, «Краснодар» меньше всех пропустил. «Быки» лучшие в стране в обороне — что-о-о?! Привыкайте. Респект Ивичу, который стал тем самым человеком, который изменил для этой команды все.

При этом по разности мячей с двумя этими командами («плюс 14» у «быков», «плюс 16» — у петербуржцев) сравниться в РПЛ не может никто. Следующие с «плюс 8» — «Крылья».

Цифры домашнего «Зенита» и гостевого «Краснодара» не создают ощущения неуязвимости: четыре победы при двух поражениях у хозяев, три победы при трех ничьих и поражении — у гостей.

У «Зенита» — лучший снайпер и бомбардир чемпионата Матео Кассьерра. У «Краснодара» — второй, Джон Кордоба. Оба, кстати, колумбийцы. Вот где надо чемпионат России показывать, а не только в Сербии! Симпатии в которой к одной из команд, откуда главный тренер, отчего-то кажутся мне перед этой игрой очевидными. Хотя, с другой стороны, есть, может, и фактор титульного спонсора «Црвены Звезды»?

Впрочем, что нам думать о том, за кого болеют в Сербии. Важнее — за кого в России. И тут, как бы сейчас ни спорили со мной болельщики из прекрасного Санкт-Петербурга, вся остальная страна будет за «Краснодар».

Потому что одно и то же всегда надоедает. Потому что хочется чего-то свежего. Хочется чемпиона, который еще никогда таковым не был. Это ведь и гегемона нынешнего освежит и разовьет.

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

Что меня смущает у «Краснодара» — слишком большая зависимость впереди от Кордобы. Если у «Зенита» есть лучший бомбардир чемпионата Кассьерра (11+1), но присутствуют и Вендел (4+4), и Сергеев (5+2), и Клаудиньо (3+4), голевая и ассистентская нагрузки дифференцированы как минимум на четырех человек, то у «быков», кроме Джона, единственный, кто более или менее стабильно набирает результативные баллы, — Эдуард Сперцян.

Но! У футболиста сборной Армении, не доехавшего в трансферное окно до «Аякса», в первенстве 6+1, причем четыре мяча забито с пенальти. То есть с игры у лидера полузащиты — всего 2+1! И дальше — то же самое: Олусегун — 2+1, Батчи — 1+2... Грубо говоря — закроешь Кордобу, и нет никаких гарантий, что за него будет забивать кто-то еще. Сзади — да, пара центральных защитников Хуниор Алонсо — Тормена смотрится стабильнее, чем центр обороны «Краснодара» в любые другие времена (мне вообще кажется, что преуспеть «Зениту» наиболее вероятно через одну зону, слева в атаке, где у «быков» действует Волков). Прекрасен в этом сезоне Сафонов. Но кто будет забивать, если у Кордобы не пойдет, — загадка.

Кстати, и крупных побед у «Краснодара» пока в чемпионате нет. Но это не невидаль даже для чемпионов — «Спартак» в сезоне-2016/17 одержал первую победу со счетом 3:0 или более в предпоследнем туре над «Тереком», когда золото уже не ковалось, а отмечалось. «Быки» же, обожающие счет 2:0 (пять побед в этом первенстве с таким счетом, и лишь в последний момент в прошлом туре с «Крыльями» Писарский дезавуировал шестую), лишь два раза забили по три — но оба раза с пропущенными мячами от «Динамо» и «Ростова».

У «Зенита» же — и 4:0 с «Уралом», и 3:0 с «Рубином», и по 3:1 со «Спартаком» и «Крыльями». И ни одного нуля за весь чемпионат в графе «Забитые мячи». У «Краснодара» таких случаев было уже два — 0:0 с «Факелом» и 0:1 с ЦСКА.

По своим же «сухарям» — 7:6 в пользу «Краснодара». И ни одного матча у него, когда бы он пропустил больше двух (да и таких встреч было всего две). Зато «Зениту» забивали по три и «Динамо», и «Оренбург».

Игровой эпизод матча «Зенит» — «Краснодар»
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Лишь однажды за 31 год ни золото, ни серебро не доставалось московским клубам

Аршавин на днях в телеэфире заявил, что матч этот имеет даже больше не турнирное, а психологическое значение. Одно дело, если «Зенит» разгромит «Краснодар» и тем самым укажет ему, кто в доме хозяин. Это может разуверить «быков» в своей силе, они сдадутся. Кстати, сам Андрей Сергеевич, даром что зенитовец, в такое развитие событий не верит.

На его взгляд, даже если «Краснодар» проиграет на «Газпром Арене» в борьбе, ничего страшного для южан не произойдет, поскольку они докажут самим себе, что в важнейшем матче готовы играть с чемпионом на равных. Не говоря уже о ничьей или чем-то большем.

«Краснодар» до этого сезона никогда не умел в футболе только одного — делать ставку на результат. Но недаром же боссы «быков» положили на Ивича глаз еще до Даниэля Фарке. А потом, год спустя, к нему вернулись. Да и сам он не поставил крест на краснодарском варианте после того, как с первого раза выбрали не его. И их союз состоялся.

Джон Кордоба, Никита Кривцов и&nbsp;Кади Боржес празднуют гол вместе в&nbsp;болельщиками. «Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков»

В субботу нас ждет вроде лишь один матч из тридцати для команд из Санкт-Петербурга и Краснодара. Но от него, весьма вероятно, будет зависеть в этом чемпионате очень многое. Хотя, конечно, еще далеко не все. Ведь на дворе — всего лишь ноябрь, а первенство России уже 11 лет живет не по схеме «весна-осень».

Пока, кстати, всего лишь один раз за 31-летнюю историю российских чемпионатов и первое, и второе места занимали клубы не из Москвы — это в 2022 году, когда следом за «Зенитом» расположился «Сочи» Владимира Федотова. В этом сезоне вероятность повторения такого «нестоличного» развития событий очень велика. А вот в каком «Зенит» и «Краснодар» расположатся порядке — выяснится в том числе и благодаря их субботнему матчу.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Зенит» не проиграет «Краснодару», а «Ростов» Карпина победит «Спартак». Прогнозы на 15-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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