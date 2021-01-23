«Если до мая ничего не изменится, покину «Спартак». Яркое интервью Александра Селихова

Вратарь хочет играть, а не сидеть в запасе.

— У вас первый полноценный сбор за долгое время. Это сильно сказывается?

— Никак не сказывается, я в отпуске тренировался и готовился. Сейчас идет такая закладка фундамента физической готовности, так что все хорошо.

— Как психологически на вас давило во время травмы то, что Максименко уже стал основным вратарем?

— Тяжелый момент. Был месяц, когда я получил повторное повреждение задней поверхности бедра. Но конкуренция на меня никак не давила, всегда рад здоровому соревнованию, а в коллективе у нас теплые и дружеские отношения. Никаких проблем.

— Вы понимаете, что до конца сезона, скорее всего, будете вторым номером?

— Нужно тренироваться и держать себя в тонусе, чтобы в любой момент подменить, если что. Я тоже когда-то начинал играть после травм других вратарей. У нас травмоопасный вид спорта, нужно быть всегда готовым к такому.

— «Спартак» сейчас не играет в четыре защитника. Для вас это удобная схема?

— Не могу ответить на этот вопрос, мне без разницы. Думаю, давно нужно было переходить на эту схему.

Вратари «Спартака» Артем Ребров (слева) и Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Остаток сезона для вас предпочтительнее быть запасным в основе или выходить в старте за «Спартак-2»?

— Уже есть практика выступлений за вторую команду. Если не буду проходить в состав первой, попрошусь в «двойку», она и существует для развития молодых и получения игровой практики остальными футболистами.

— Все говорят, что сборы адские. Как для вас по ощущениям?

— Уже нормально. Тело привыкло, самая жесть прошла. Чуть-чуть остается до начала активных тренировок с мячом.

— Вы готовитесь к приходу нового тренерского штаба летом?

— Футболисты всегда должны быть готовы к этому.

— У вас заканчивается контракт. Есть ли уже предложение от клуба?

— Вообще, договор у меня в мае не заканчивается.

— Для вас это решающий сезон. Вы будете согласны только на роль первого номера?

— Если до мая ничего не изменится, покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции.