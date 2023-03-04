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Сегодня, 16:35

«Урал» лишил «Спартак» мечты о чемпионстве. Красно-белые не побеждают дома при очень спорном судействе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Михаил Игнатов и Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Руслан Литвинов с партнерами по команде празднует второй гол в ворота «Урала».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» проводит отличный сезон, но конкурировать с «Зенитом» по-настоящему можно будет только в следующем году — интрига в чемпионате практически умерла.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

«Спартак» играет вничью с «Уралом» и практически лишает себя надежды на чемпионство в нынешнем сезоне. Надеяться на неуверенную игру питерцев в оставшихся матчах так же глупо, как верить в участившиеся в последнее время многочисленные сообщения об НЛО. Увы, но главная интрига в чемпионате умирает в первом же туре нового года. Абаскаль выжал максимум в первый год пребывания в «Спартаке», в следующем сезоне борьба с «Зенитом» будет очень горячей.

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Казалось, что «Спартак» героически переломил неудачно складывающийся домашний матч чемпионата с «Уралом», но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, приняв максимально спорное решение. Все уже давно привыкли, что российские арбитры дают неоднозначные свистки и являются катализаторами постоянных скандалов. Судейские ошибки — визитная карточка российского футбола на протяжении многих лет.

Но, думаю, никто из болельщиков красно-белых даже при всем желании не сможет найти причину для критики главного тренера команды. «Спартак» Абаскаля прогрессирует, показывает качественную игру и тактическую гибкость, в его составе много молодежи и отличная атмосфера внутри коллектива. Сегодня «Спартак» имеет все, чтобы прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ, а Абаскаль неожиданно для всех уверенно идет к званию лучшего тренера текущего сезона в России.

Виталий Мешков общается с&nbsp;игроками &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo;. Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?

Если говорить о трех официальных матчах нового года, то «Спартак» показал, что он отлично готов к возобновлению сезона. Слабым местом красно-белых с большой натяжкой можно назвать лишь правый фланг: команда в основном атакует левым краем и допускает больше остроты у своих ворот, которая приходит справа. В остальном «Спартак» выглядел сбалансированной командой со множеством различных опций в атаке.

Руслан Литвинов с партнерами по команде празднует второй гол в ворота «Урала».
Федор Успенский, Фото «СЭ»

После смены владельца «Спартак» очень круто поменялся, из самого скандального и веселого клуба превратившись в знающего себе цену спокойного и размеренного красно-белого гиганта. Те немногочисленные недопонимания между сотрудниками, которые присутствуют сегодня внутри «Спартака», не вылезают наружу, позволяя тренеру и команде работать в абсолютном спокойствии, прогрессировать и добиваться поставленных целей.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
Гильермо Абаскаль
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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