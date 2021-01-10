Красно-белые сохранили двух очень важных для раздевалки людей

В первые дни нового года «Спартак» активнее других российских топ-клубов ведет себя в плане кадровой работы. В субботу москвичи объявили о договоренности с ПСВ о переходе 26-летнего полузащитника Йоррита Хендрикса, а в воскресенье подтвердили информацию, которую «СЭ» уже давал ранее: красно-белые продлили контракты с Андреем Ещенко и Артемом Ребровым. Новые соглашения футболистов рассчитаны до лета 2022 года.

Разумеется, кое-кто уже удивленно пожимает плечами, мол, зачем они нужны. Обоим скоро исполнится 37 лет — Ещенко отметит день рождения 9 февраля, Ребров — 4 марта. И тот и другой — не игроки стартового состава. У Ещенко в этом сезоне 12 матчей в РПЛ, при этом ни одного в основе, суммарно 171 минута на поле. То есть в среднем по 14 минут. Максимум — 44 во встрече первого круга с «Тамбовом». У Реброва же и вовсе только одна игра — на Кубок России с «Енисеем» в Красноярске, где «Спартак» мог уступить хоть 0:3, но все равно вышел бы в 1/8 финала.

Но история с продлением контрактов — она не столько про футбол. Хотя и про него тоже. В конце концов, тот же Ещенко может в случае необходимости выйти на любом фланге, подстраховав Мозеса и Айртона. Понятно, что это не первый выбор: когда бразилец пропускал матч с «Ротором» из-за дисквалификации, слева появился Мозес, а справа — Зобнин. Ещенко же подняли со скамейки на последние полчаса. Но тем не менее наличие такого человека в составе важно.

Это же касается и Реброва. Учитывая, что Селихов толком не играл из-за травм последние два с половиной года, именно Артем может считаться первым запасным на случай, если что-то произойдет с Максименко.

Но не секрет, что и Ещенко, и Ребров имеют важные роли в раздевалке «Спартака», поддерживая необходимую атмосферу в коллективе. Вот что, например, ответил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, когда его спросили о продлении договора с Ещенко после матча с «Тамбовом» 5 декабря: «Я бы хотел, чтобы контракт был переподписан, если вас интересует мое мнение. Думаю, что мы обсудим это зимой. Андрей — больше, чем просто футболист. Он один из тех, кто создает атмосферу в команде, играет очень важную роль в коллективе. И это настоящий профессионал, просто потрясающе работает на тренировках. Из десяти его подач с фланга восемь доходят до нападающего».

На мой взгляд, более чем исчерпывающая характеристика. То же самое можно сказать и о Реброве, который отлично раскрылся с помощью блога, который ведет на протяжении нескольких последних месяцев. Одна из самых ярких картинок первой части сезона для «Спартака» — объятия Артема с Тедеско после победы над «Локомотивом» в августе.

Те, кто занимался игровыми видами спорта пусть даже на самом обычном любительском уровне и выступал хотя бы на первенстве школы или района, знают, что такие люди необходимы в команде.

ЦСКА в свое время регулярно перезаключал контракт с Элвером Рахимичем — даже тогда, когда тот уже почти не выходил на поле. Например, за два последних сезона (2012/13 и 2013/14) босниец, которому тогда было глубоко за 30 (1976 года рождения), провел всего по матчу в каждом из них. Армейцы тогда дважды стали чемпионами, и все отмечали важную роль Рахимича в раздевалке.

Пепе Рейна регулярно входил в заявку сборной Испании на всех крупных турнирах, начиная с ЧЕ-2008 и заканчивая ЧМ-2018. Наверное, были вратари и сильнее его (хотя все равно безоговорочным первым номером почти все это время оставался Икер Касильяс), но именно Рейна создавал нужную ауру внутри коллектива. Например, после победы на ЧЕ-2008 он получил прозвище Спикер — Рейна вел победную церемонию, что вскоре стало традицией, и всегда находил нужные слова для каждого члена команды в широком смысле слова — вплоть до массажиста или уборщицы.

В этом смысле роль Реброва и Ещенко не стоит недооценивать. Тем более в ситуации, когда летом в «Спартаке» появится новый главный тренер и нужны будут люди, способные держать ситуацию в раздевалке под контролем в переходный период.