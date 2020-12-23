Каррера уволен из АЕК. Ждут ли его в «Спартаке» и «Локо»?

Игорь Рабинер — о будущем чемпиона России-2017.

Все получилось похоже на отъезд из Москвы, но хуже, чем в «Спартаке», после которого любимец болельщиков красно-белых почему-то долго никуда не могла устроиться. Говорило это, объективно, не об уровне Карреры, а о полном пофигизме Европы к РПЛ, работе тренеров и игре футболистов в ней.

АЕК — это был для Карреры недо"Спартак". Произошел резкий прогресс в первом сезоне и куча восторженных отзывов, но не взято чемпионство.

В последний момент не вышло даже со вторым, лигочемпионским, местом, когда ПАОК вернули отобранные ранее очки, а в личной встрече, когда АЕК требовалось обязательно побеждать, сыграли 0:0.

То есть, иными словами, меньше сезона в АЕК вместили в себя для Карреры первый и второй чемпионаты в «Спартаке» одновременно. Впечатление — как от первого, результат — как во втором. А запоминается (в том числе, боссам), как известно, последнее.

Правда, по факту и ПАОК, и АЕК выступали в группе Лиги Европы, и оба из нее не вышли. И даже такой успех, как в квалификации над «Вольфсбургом», быстро забыли, и это — грустные реалии современного футбола, где все ускорилось, а память стала намного короче.

Был спад во втором сезоне, но вместо последующего подъема и бронзы, как со «Спартаком», уверенных побед над ЦСКА, «Зенитом» и «Севильей» в ЛЧ, последовало последнее место в группе ЛЕ и увольнение в декабре.

В Греции оно произошло на год быстрее, чем в России. Хотя «Спартак» — команда по темпераменту руководство вполне себе греческая.

Массимо уволили с четвертого места, при отставании от первого (понятно, «Олимпиакоса» — греческого «Спартака» 90-х) на восемь очков, от второго («Арис») на пять, от третьего (ПАОК) на три. Внешне все выглядит не критично. Да и какого-то затяжного кризиса, судя по результатам в чемпионате Греции, не наблюдалось. Уволили Массимо после домашних 2:2 с командой «Волос». Ну, идет она седьмой — в чем беда? Почему команда не имеет права на осечки?

Значит, там что-то личное. Об этом же говорит и приведенные греческой прессой (не знаю, правдивые ли) слова Карреры игрокам: «Скажите мне, что вы думаете! Если вы думаете, что виноват я, — я уйду».

На следующий день он ушел.

Интересно будет почитать интервью руководителей и футболистов АЕК о том, что произошло. И попытаться найти сходства или обнаружить, что это совсем другая история.

В Москве в падении Массимо фанаты обвинили сочиненную ими же ОПГ «Ромашка». Как там ромашка по-гречески? Может, Глушаков с Комбаровым связались с греческими коллегами и создали МПГ — международную преступную группировку? Это шутка, если особо серьезные граждане не поняли.

И вот сразу возникли разговоры, будто агент Тимур Гурцкая, сомкнувшийся с Каррерой вместе с Марко Трабукки в «Спартаке», лоббирует его в «Локомотив».

То, кто пытается завести Массимо в «Локо», кажется мне во всей этой истории самым настораживающим. Потому что эта смычка в конце концов и изменила судьбу Карреры в «Спартаке». Не знаю, замечая то или нет, он начал больше работать на агентов, а не на клуб. Хотя и футболистов во всей этой истории нельзя назвать белыми и пушистыми.

Почему ни в какие топ-клубы не берут на самом деле великолепного тренера Курбана Бердыева? Потому что просчитывают, в какой компании он придет в клуб. А Каррера — объективно менее сильный (даже если вы будете ругать меня последними словами, убежден в этом) специалист. Но у него тоже появилась такая компания.

Она ему, думаю, и помешает. Потому что, если руководители того или иного клуба захотят что-то реально разузнать и копнуть, им не составит труда это сделать. У Массимо, думаю, были бы шансы вернуться в приличный клуб в Россию, но без якоря.

Если лоббирование Карреры в «Локо» со стороны Гурцкая реально имеет место, то происходит оно явно не через Кикнадзе, которого Тимур — надо отдать ему должное — резко раскритиковал в интервью Нобелю Арустамяну. Значит, агент, человек точно неглупый, вышел на кого-то другого, а не на пока еще гендира утку. Интересно, на кого.

Но думаю, что у «Локо», если решать будут не Кикнадзе и Мещеряков, появятся гораздо более интересные варианты.

А от многочисленных яростных почитателей Карреры среди красно-белых жду мощного продвижения его кандидатуры в «Спартак». Когда, если не сейчас, когда Тедеско сделал то, что он сделал?

Если этого продвижения не последует — значит, даже эти люди не уверены в светлом будущем Массимо как тренера. И в том, что действительно невероятный 2017-й не был удивительным стечением обстоятельств, которое никогда уже у Массимо не повторится.

Что, кстати, абсолютно не снижает значимость того, что он сделал для «Спартака». Иногда один миг оказывается для истории важнее века.