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4 мая, 22:30

Не скрывает своих пышных форм и любит откровенные фото: как выглядит девушка футболиста «Спартака» Классена

Отдел фото «СЭ»
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Футболист «Спартака» Леон Классен со своей девушкой Мари.
Леон Классен со своей девушкой Мари.
Фото Соцсети
Как выглядит девушка Леона Классена

Леон родился 29 мая 2000 года в немецком городе Бад-Нойенар-Арвайлер, куда его родители переехали вскоре после распада СССР. Мама футболиста выросла в небольшом селе в Алтайском крае и имела немецкие корни, от нее он и получил фамилию Классен. В первые годы после переезда отец игрока Сергей Драньков работал тренером по волейболу, позже устроился в автосервис, а когда Леон поступил в академию «Кельна», возил его на тренировки и турниры. В 17 лет он подписал контракт с клубом «Мюнхен 1860», а в 2021 году перешел в «Тироль».

Фото Соцсети

В детстве в семье говорили по-русски, но постепенно стали забывать родной язык. По словам Леона, к моменту вызова в юношескую сборную русский давался ему с трудом и общение с другими игроками помогло ему подтянуть язык.

Фото Соцсети

Защитник перешел в «Спартак» в конце 2021 года. Его дебют в московском клубе состоялся в апреле следующего года в матче четвертьфинала Кубка России против ЦСКА, и Классен помог своей новой команде одержать победу в этом турнире.

Фото Соцсети

О возлюбленной футболиста Мари мало что известно, хоть пара и не скрывает свои отношения. Молодые люди делятся фотографиями совместного отдыха и праздников. Предлагаем посмотреть, как же она выглядит.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

фото
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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