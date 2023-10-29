«Динамо» и Тюкавин прервали черные серии. Бело-голубые всего в одном очке от тройки

Команда Марцела Лички обыграла «Урал» — 2:1.

В Петровском парке сошлись неудачники последних туров: «Динамо» не выигрывало пять матчей в РПЛ, «Урал» и того больше — семь. Хорошо еще, что старт сезона командам удался, они создали себе задел. Но пора было побеждать. Особенно бело-голубым, у которых и задача куда выше — попасть в тройку, и статус хозяев поля обязывал.

Марцел Личка, правда, снова не мог выставить оптимальный состав. К травмированному еще в сборной Фомину добавился Нгамале, почувствовавший мышечный дискомфорт. В результате чешский специалист вернулся к схеме, по которой «Динамо» начинало сезон, — с парой Смолова и Тюкавина в атаке. При этом Бителло сдвинулся на левый фланг, осиротевший из-за повреждения камерунца.

«Динамо» в первом тайме выглядело активнее, острее, настойчивее. Не тотально, как раз на 1:0 — счет, с которым команды ушли на перерыв. Потенциально опасных атак у москвичей возникало немало, но защитники уральцев действовали очень внимательно, заблокировав удары Тюкавина, Смолова и Чавеса из пределов штрафной.

Однако давление хозяев было приличным, оно в итоге дало результат. После розыгрыша углового Скопинцев навесил, а Тюкавин идеально пробил головой — мяч от штанги залетел в ворота. 1:0.

Это первый мяч форварда с 6 августа, когда он сделал дубль в Питере. Сага с продлением контракта, похоже, влияет на Константина. Как подметил Личка: «Тюкавину надо научиться играть под давлением». 21-летний нападающий делает это на ходу. 11 матчей (включая кубковые) он не мог пополнить лицевой счет, но во встрече с «Уралом» прервал неудачную серию. Бальбуэна при этом при праздновании отряхивал партнера, словно показывая, что он этим голом должен очиститься от негативных эмоций из-за сухой серии.

«Урал» был вынужден идти отыгрываться, во втором тайме игра раскрылась. Что было больше на руку хозяевам, которые на открытом пространстве могли лучше использовать свои козыри.

Гости, впрочем, свой шанс тоже нашли. Аюпов на входе в штрафную легко прошел Бальбуэну — с мощным ударом справился Лещук. Но бело-голубые угрожали чужим воротам чаще, на 61-й минуте использовав одну из возможностей. Смолов здорово сыграл на перехвате, а потом сам же отдал голевую передачу к штрафной Бителло — тот с помощью небольшого рикошета от Эмерсона удвоил счет — 2:0.

«Урал» завелся только в последнюю десятиминутку. Егорычев подстерег подарок от Бителло, выскочив один на один — мимо. Бикфалви пробил после навеса головой — штанга. Удар Шеттине с семи метров со «второго этажа» — блестящий сейв Лещука. И лишь на 5-й добавленной минуте команде Виктора Гончаренко удалось отыграть один мяч. 18-летний Ишков, который недавно запомнился слезами после нереализованного пенальти в матче с «Локо», сотворил шедевр. Дважды ушел от Скопинцева на фланге, сместился в центр и неотразимо пробил издали точно в «девятку» — без шансов для Лещука.

Но было поздно. Екатеринбуржцы доводят серию без побед до восьми встреч, а «Динамо» благодаря выигрышу поднимаются на четвертую строчку. От заветной тройки бело-голубых отделяет всего один балл.