«В ЦСКА только четыре игрока соответствуют чемпионским амбициям...» Газзаев о матче с «Зенитом», Влашиче и судьбе Гончаренко

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о поражении от «Зенита» (2:3).

— К сожалению, мне приходится признать, что результат закономерен, — сказал Газзаев. — «Зенит» в среду подтвердил чемпионские амбиции. Очень надеялся, что ЦСКА даст бой. Армейцы не имели права проигрывать! Однако сказался уровень футболистов, тактической подготовки, исполнительского мастерства. Гости превзошли ЦСКА по этим параметрам. С первой минуты матча у меня возникло ощущение, что «Зенит» играл дома...

— Тем не менее, именно ЦСКА забил первым. Рондон отличился.

— Это был эпизод... В целом «Зенит» создал больше моментов, играл с преимуществом. В футболе все определяет конечный результат, а не какие-то моменты. В отдельные отрезки встречи армейцы смотрелись неплохо, но вот цельной игры в их исполнении я не увидел. Это был фактически матч за чемпионство. Последние 15 лет «Зенит» и ЦСКА являлись лидерами нашего чемпионата. Сегодня именно питерцы показали, что достойны очередного золота. Мне обидно это признать, но, боюсь, ЦСКА практически потерял шансы на первое место.

— Удаление Ахметова — ключевой момент матча?

— Я так не сказал бы. Да, команда осталась в меньшинстве, стало тяжелее. Но ведь и Дзюба мог забить с пенальти. Да и при счете 3:1, как мне показалось, мяч пересек линию ворот хозяев. Так что не стоит списывать поражение только на удаление Ахметова.

— От Влашича ждали большего?

— Влашич — игрок очень высокого уровня. Очень высокого. Отвечу вам так. Не хочется никого не обижать. Но, на мой взгляд, в команде сейчас есть четыре игрока, которые соответствуют уровню чемпионских амбиций. Всего четыре. Один из них как раз Влашич. Больше не хочется углубляться в детали. Вы просто сопоставьте составы. И все сами поймете. У армейцев есть преимущество только во вратарской линии. И в центре поля есть еще Влашич. Все...

— Сейчас вновь пошли разговоры об отставке Гончаренко.

— Мне не совсем корректно говорить на эту тему. Но считаю, наверное, не нужно делать сейчас резких движений. Осталось семь туров. Надо бороться до самого последнего — 30-го. Игроки и тренеры должны помнить, в каком клубе они находятся. ЦСКА не имеет права опускаться ниже определенного уровня. Должен постоянно брать титулы и регулярно выступать в Лиге чемпионов. Вот это и есть настоящий ЦСКА! Нужно биться до самого конца. А выводы делать уже после завершения сезона.

— Кто лучший игрок этого матча? Вендел?

— Нет. Сергей Семак. Он подготовил команду, которая одержала важнейшую победу во всероссийском дерби и сделала серьезный шаг к золоту. «Зенит» взял три очка по праву. Выиграл по всем статьям. Поздравляю Сергея Семака.