«За последние лет 50 в «Зените» таких игроков было всего трое...» Орлов — о Дмитриеве

Сегодня ушел из жизни двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» (1984) и ЦСКА (1991) Сергей Дмитриев. «СЭ» поговорил о нем с известным комментатором Геннадием Орловым.

— Сережи Дмитриева не стало... Сразу вспоминается его фактура. Мощный форвард, прекрасно одарен физически от рождения. Наверное, за последние лет 50 в «Зените» таких игроков было всего трое — Владимир Голубев, Владимир Казаченок и Сережа. Рост 186 см. Скорость великолепная! Поставленный удар. В 20 лет он уже стал мастером спорта, выиграв с «Зенитом» золотые медали чемпионата Союза. Его Павел Садырин позвал из ленинградского «Динамо». Потом он с Павлом Федорычем оформил золотой дубль в ЦСКА в 1991 году. То есть карьера удалась.

Настоящий нападающий. Вспоминается матч армейцев в еврокубках против «Ромы». Я вел тот репортаж. Дмитриев забил тогда гол необыкновенной красоты. Пошла подача с правого фланга, а он в прыжке, рыбкой, головой подкрутил мяч в ворота. Ошеломляющий гол! Итальянские СМИ были поражены, писали об этом.

Бомбардир. При его росте он обладал хорошей техникой.

Внес значительный вклад в чемпионство «Зенита» — 1984. Сделал дубли в матчах с Тбилиси и Харьковом. Основной игрок. А какой популярный! Его обожали... Голубоглазый, статный, красивый парень. Образец! Вообще зенитовцы из того золотого состава с точки зрения мужской красоты были симпатичными ребятами. Сережа тогда был маленькой звездочкой. Наверное, мог заблистать еще ярче...

На сколько процентов он себя реализовал? Сложно сказать. Сережа точно не был деревянным нападающим. Неслучайно Валерий Лобановский его пригласил в сборную в 1988 году, а Олег Романцев в 1996 году — в «Спартак».

Сергей Дмитриев. Фото ФК «Зенит»

Да, в национальной команде играл немного, хотя является вице-чемпионом Европы-1988. Но сами понимаете, какая там был конкуренция.

Сергей мог и продавить защитников, и сыграть за счет техники. Он действовал по всему фронту атаки. Нередко смещался во фланги, тонко понимал игру. Послужной список у него приличный. Достижений предостаточно.

В последние годы в России таких форвардов, пожалуй, не было. Дзюба выше ростом, Кержаков, напротив, ниже.

А вот в Европе был игрок, который напоминал мне Дмитриева. Это Дидье Дрогба, когда он выступал в «Челси». Вот по своей манере они действительно схожи. Да и по координации тоже. Проворные, умеющие продавить, с техникой, здорово владеющие мячом. Разносторонние форварды!

Светлая память одному из выдающихся ленинградских футболистов Сергею Дмитриеву.