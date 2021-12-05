«Кризис? Следующий вопрос». «Рубин» снова проиграл «Нижнему Новгороду»

У Кержакова две победы в двух матчах против Слуцкого.

«Нижний Новгород» не побеждал в премьер-лиге с октября: в 10-м туре команда Александра Кержакова выиграла в Казани (1:0), затем выдала серию из пяти поражений и одной ничьей, а сегодня прервала ее новой победой над «Рубином». Команда Леонида Слуцкого — единственная в чемпионате, кто отдал нижегородцам шесть очков.

Провал Зотова: защитник поучаствовал в двух пропущенных мячах

Хозяева забили в первой же атаке: на 12-й секунде рефери Артем Чистяков указал на точку после фола Георгия Зотова. Защитник «Рубина» сбил Сулейманова и второй матч подряд привез пенальти: в игре с «Динамо» он тоже организовал 11-метровый удар в свои ворота, но Моро его не реализовал. А Калинский был точен.

Зотов сыграл неудачно и в эпизоде с победным голом «Нижнего Новгорода»: Калинский пробил из-под защитника — Дюпин справился, но на добивании полузащитник был первым и отправил мяч в сетку. Зотов выключился из эпизода, когда не смог накрыть первый удар, поэтому не помешал сопернику отличиться и со второй попытки.

Последние матчи Георгий проводит неудачно, как и в целом весь «Рубин». Лидеры тоже не в порядке: на 52-й минуте Слуцкий заменил Кварацхелию. Хвича снова не попал в игру и недовольно выбросил перчатки, когда его меняли.

«Не знаю, доволен он или нет. Но его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве», — объяснил Слуцкий.

Но спад переживает вся команда, а не конкретный игрок. В этом проблема «Рубина», который проиграл оба матча дебютанту чемпионата и в целом слишком часто теряет очки в матчах, где претендент на место в еврокубках их терять не должен.

Кержаков снова обыграл Слуцкого

«Рубин» нанес 25 ударов — против 9 у хозяев. Матч в чем-то похож на игру казанцев с «Сочи» в позапрошлом туре: команда Федотова вообще нанесла 31 удар, получив только 6 ударов по своим воротам, но проиграла 1:2. А Слуцкий отметил, что такое число ударов сочинцев не говорит о большом количестве голевых моментов. Так было и у «Рубина» в Нижнем Новгороде.

По xG казанцы превзошли соперника, но незначительно: 1.26 против 1.83. Хорошие шансы отличиться упустили Герман Онугха в стартовые минуты, Хакшабанович в середине первого тайма и Зуев в концовке при навале. Но в целом серьезной остроты у ворот Нигматуллина казанцы не создали, и какой-то цельной игры в атаке у «Рубина» по-прежнему нет.

В итоге Александр Кержаков в дебютный сезон в РПЛ дважды обыграл Слуцкого, а казанцы потерпели третье поражение в четырех последних матчах.

— Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте, — признал Слуцкий на пресс-конференции. — Но удалось это сделать — создавали моменты и забили. Второй гол уже не вытекал из логики игры. Во втором тайме соперник оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. Но, к сожалению, нам не удалось этого сделать.

— Ваша команда второй раз в сезоне проиграла «Нижнему Новгороду». Это показатель кризиса?

— Следующий вопрос.

Недовольный и сдавший Кварацхелия, парад голевых ошибок ведущих защитников, низкая результативность форвардов, вал травм лидеров. «Рубину» очень нужна зимняя пауза. Возможно, после нее казанцы смогут спасти сезон.