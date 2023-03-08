Зуев рассказал, почему не сразу подписал контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев отреагировал на информацию о том, что проходил просмотр в самарском клубе перед подписанием контракта.

«Просмотр в «Крыльях»? Это неправильную информацию дали. Не знаю, откуда она появилась. Я изначально приехал, подписал контракт. Просто было нужно, чтобы совет директоров одобрил мой переход, из-за этого пришлось ждать», — приводит Sport24 слова Зуева.

Также он рассказал, как проходила его адаптация в команде.

«Адаптация проходила достаточно сложно, потому что всю предсезонную подготовку я пропустил. Тренировался индивидуально, но это все равно немного не то. Сейчас через игры стараюсь набирать оптимальные кондиции», — добавил футболист.

В конце февраля полузащитник заключил с «Крыльями Советов» контракт до конца текущего сезона.

Самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.