Зотов и «Хали-Гали»: новички «Рубина» прошли посвящение песнями

Новички «Рубина» на зимних сборах прошли обряд посвящения. Футболистам было предложено спеть в караоке. Композиции исполнили Мицуки Саито, Георгий Зотов, Хван Ин Бом и Никита Медведев.

В частности, Зотов выбрал песню «Леприконсов «Хали-Гали», а Медведев спел хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

Ин Бом уже не новичок, но посвящение никто не отменял ? pic.twitter.com/c9IzuSR67g — «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021