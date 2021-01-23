Зотов и «Хали-Гали»: новички «Рубина» прошли посвящение песнями
21:49
Новички «Рубина» на зимних сборах прошли обряд посвящения. Футболистам было предложено спеть в караоке. Композиции исполнили Мицуки Саито, Георгий Зотов, Хван Ин Бом и Никита Медведев.
В частности, Зотов выбрал песню «Леприконсов «Хали-Гали», а Медведев спел хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез».
Начинаем традиционное посвящение новичков ?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
Первый — @MitsukiSaito ? pic.twitter.com/IrBMqo9YlI
Следующий — Георгий Зотов ? pic.twitter.com/Opb73ihlGk— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
Ин Бом уже не новичок, но посвящение никто не отменял ? pic.twitter.com/c9IzuSR67g— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
«Я люблю тебя до слез» в исполнении Никиты Медведева ?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
Кажется, мы нашли фаворита Леонида Слуцкого ? pic.twitter.com/4ZkBOvwYbn
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