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Зотов и «Хали-Гали»: новички «Рубина» прошли посвящение песнями

21:49

Новички «Рубина» на зимних сборах прошли обряд посвящения. Футболистам было предложено спеть в караоке. Композиции исполнили Мицуки Саито, Георгий Зотов, Хван Ин Бом и Никита Медведев.

В частности, Зотов выбрал песню «Леприконсов «Хали-Гали», а Медведев спел хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

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